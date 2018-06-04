Украинца арестовали в РФ за попытку контрабанды запчастей для военной техники

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Украины Андрея Гашенко, подозреваемого по делу о покушении на контрабанду запчастей для военной техники, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Судом 31 мая было рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия об избрании Гашенко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 31 июля 2018 года", - сказала представитель суда. По ее словам, Гашенко предьявлено обвинение по части 1 статьи 30 и статье 226.1 УК РФ.

В случае, если вина гражданина Украины будет доказана и суд признает его виновным, ему грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.