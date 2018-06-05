В России

Площадь пожара в торговом центре Казани выросла

Есть обновление от 12:17

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Площадь возгорания в торговом центре "Порт" в Казани выросла с 20 до 60 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану во вторник.

"К ликвидации последствий происшествия привлечены: 319 человек, 74 единицы техники, в том числе от МЧС России 135 человек, 36 единиц техники", - говорится в пресс-релизе.

Обстановка осложняется тем, что район маловодный. Воду подвозит коммунальная техника.

Экологическую обстановку на месте пожара контролирует передвижная лаборатория министерства экологии и природных ресурсов республики.

Как сообщалось, информация о задымлении в ТЦ поступила в службу спасения 5 июня в 8:22 по московскому времени. Пожар произошел на первом этаже здания. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 20 человек. Информации о пострадавших пока нет.

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Теги: Казань
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