В казанском торговом центре начался пожар

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали к торговому центру "Порт" в Казани на тушение пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"Из-под кровли виден дым. Проводится эвакуация и разведка очага пожара", - говорится в пресс-релизе.

По информации ведомства, горит первый этаж торгового центра.

"Площадь пожара 20 квадратных метров. Объявлен четвертый номер. Созданы четыре боевых участка", - уточнил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

От МЧС работают 21 единица техники и 80 человек личного состава гарнизона.

На данный момент эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Информации о пострадавших нет.