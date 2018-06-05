Косачев прокомментировал разрушение ядерной сделки по Ирану

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Разрушение ядерной сделки по Ирану, происходящее в результате выхода из нее США, вызывает большую обеспокоенность, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Особую обеспокоенность составляет тот факт, что международное сообщество, по сути, вынуждено смотреть, как рушится одно из важнейших достижений последнего десятилетия - принципиальное соглашение в сфере нераспространения ядерного оружия, которое должно было стать модельным для аналогичных случаев", - сказал Косачев "Интерфаксу" во вторник.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Иран намерен проинформировать МАГАТЭ о начале процесса наращивания мощностей по обогащению урана.

"Похоже, мы наблюдаем прямые последствия решения президента Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе: Тегеран собирается сообщить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о возобновлении обогащения урана до уровня, при котором было заключено соглашение в 2015 году", - отметил сенатор.

"Авантюристичная политика США, похоже, нацелена не на урегулирование сложных проблем, а на их искусственное обострение. Вашингтон ведет себя как глобальный провокатор - как это было в постоянно "подвешенном" диалоге с КНДР, с нелегитимными ударами по Сирии, с переносом посольства в Иерусалим и т.п.", - считает Косачев.

Он напомнил, что все прочие стороны сделки - Россия и европейские государства - заинтересованы в продолжении реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Однако европейцы попытались усидеть на двух стульях - отчасти согласиться со "старшим братом", признав неполную эффективность контроля в рамках соглашения (несмотря на подтверждения МАГАТЭ о том, что Иран программу выполняет), но при этом сохранить и само соглашение", - сказал сенатор.

Косачев также отметил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поставил Великобритании, Франции и Германии жесткие условия, при которых сделку можно было бы сохранить и при выходе из нее США.

"Фактически он потребовал "изгоизировать" США: осудить нарушение Вашингтоном резолюции 2231 Совбеза ООН, поддержавшей подписание СВПД, сообща противостоять американским санкциям и гарантировать проведение операций с Ираном европейскими банками. Жестко, но в целом вполне логично: не Тегеран вышел из соглашения, и, скорее, США для Ирана реальная угроза, а не Иран для Америки", - считает глава комитета СФ.

"Похоже, США уверены в том, что в условиях мира они будут постепенно сдавать позиции в пользу остальных центров силы, а вот доведение конфликтов до "взрыва" даст им, как сильнейшей державе, больше шансов, ослабив всех остальных", - подчеркнул Косачев.

По его словам, это опасная игра с непредсказуемыми последствиями.

"Выяснилось, что мир может решить любую проблему, договориться даже с такими сложными и идеологизированными партнерами, как КНДР и Иран, но он не в состоянии решить проблему Америки, и эта проблема теперь выходит на первый план", - отметил сенатор.

Ранее со ссылкой на представителя Организации по ядерной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщалось, что Тегеран намерен проинформировать МАГАТЭ о том, что страна во вторник начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.

Чиновник отметил, что будут увеличены мощности по производству UF6 (гексафторид урана) и UF4Ю, и Иран располагает возможностями увеличения числа центрифуг для этих целей.

В минувший понедельник указание быть готовым к увеличению числа центрифуг дал верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.