Путин оценил шаги КНДР в миру на Корейском полуострове

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что для него стало неожиданным решение руководства Северной Кореи пойти на беспрецедентные шаги по снятию напряженности на полуострове.

"Мы видим также, что северокорейское руководство пошло, честно говоря, для меня даже неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные шаги, направленные на снятие этой напряжённости",- сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая перед визитом в Пекин.

В.Путин посетит Китай с государственным визитом 8 июня, затем 9-10 июня примет участие в саммите ШОС.

Он с пониманием отнесся к заявлениям КНДР о необходимости получения гарантий безопасности Пхеньяна. "Я могу понять руководство Северной Кореи, когда оно говорит о том, что для полной денуклеаризации им нужны абсолютные гарантии их безопасности", - сказал президент РФ.

При этом он добавил: "Какими могут быть эти гарантии, в какие сроки всё это может быть реализовано - сейчас очень трудно сказать. Но что сказать можно и нужно, что двигаться надо по этому пути - по пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге".

Он отметил, что позиции России и Китая по ситуации на Корейском полуострове не просто близки, а полностью совпадают. "Мы выступили инициаторами так называемой "дорожной карты" урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Китайская Народная Республика за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилась. Мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать", - сказал Путин.