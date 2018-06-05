На калининградца завели дело о пьяном дебоше в женском монастыре

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту пьяного скандала в женском монастыре, сообщает пресс-служба регионального СКР во вторник.

"По данным следствия, 23 мая текущего года в дневное время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в поселке Приозерье Славского района, повел себя агрессивно по отношению к монахиням", - говорится в сообщении.

Чтобы усмирить нетрезвого мужчину, на место прибыл сотрудник полиции. Калининградец бросил в полицейского картину в деревянной раме, а затем ударил его ногой.

В отношении 31-летнего уроженца города Гусева возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).