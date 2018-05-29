Полиция ужесточила обвинение испортившему картину Репина вандалу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полиция ужесточила квалификацию преступления, в котором обвиняется Игорь Подпорин, повредивший 25 мая картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

"Деяния Подпорина переквалифицированы с части 1 на часть 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ)", - огласил судья Алексей Кавешников, зачитывая ходатайство следователя о приобщении соответствующего ходатайства к материалам дела.

Новое обвинение предусматривает наказание в виде как штрафа в сумме до 5 млн рублей, так и до 6 лет заключения.

Также в ходатайстве указано, что уголовное дело передано для расследования из отдела дознания в отдел полиции по району "Якиманка".

Как уточнил следователь в суде, задержанному, который полностью признал вину, уже предъявлено обвинение.

Как рассказал следователь в суде, Подпорин, давая показания в качестве обвиняемого, пояснил, что "алкоголь не употреблял, а пил компот и ел салат".

Кроме того, отметил следователь, ранее Подпорин привлекался на территории Узбекистана к уголовной ответственности. При этом адвокаты уточнили, что судимость их клиента уже погашена.

Защита представила в суд документы с работы обвиняемого, который работает ведущим инженером в компании "Стройспектр". Как отмечается в характеристике, на работе Подпорин зарекомендовал себя с положительной стороны, как активный, уважительный, честный и ответственный работник.

Эту же информацию в суде подтвердил и коллега Подпорина Магомед Гусейнов.

"Я знаю его с 2011 года. Водку человек не пил. Был честным, уважительным, на работе ничего не нарушал", - сказал свидетель.

Вместе с тем, он отметил замкнутость коллеги.

Также адвокаты представили в суд документы о состоянии здоровья матери задержанного, которая недавно перенесла ишемический инсульт.

В связи с этим, защита попросила избрать для Подпорина меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам задержанный попросил суд не удовлетворять ходатайство следователя и не заключать его под стражу.

Во вторник также дал показания в суде брат Подпорина Виталий Мананников. По его словам, "Игорь добрый и отзывчивый человек", правда, отметил свидетель, "иногда забывал, что делал, например выйдет и забудет, куда шел".

Также Мананников уточнил, что водку его брат не пил, но пил пиво. Поэтому, рассказал он, они месяц назад "закодировались".

Подпорин был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".

Мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки. Во вторник в суде он опроверг это, заявив, что дал показания под давлением, и попросил не верить тому, что о нем пишут и показывают.

В минувшую субботу рассмотрение ходатайства дознания было отложено, а срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа по просьбе защиты для сбора характеризующих его материалов.

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Согласно материалам дела, представленным дознанием в суд, ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.