ПВО Крыма усилят дивизионом "Панцирь-С1"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Соединение противовоздушной обороны в Крыму в 2018 году будет укомплектовано зенитно-ракетным дивизионом "Панцирь-С1", сообщил командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

"Все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему "Триумф". Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона "Панцирь-С1", который входит в состав соединения", - сказал он во вторник журналистам. Дивизион комплексов "Панцирь-С" может насчитывать от 12 до 18 боевых машин.

Севостьянов отметил, что ЗРС С-400 "Триумф" уже успешно несут боевое дежурство, обеспечивая прикрытие кораблей, которые выходят в море.

Ранее сообщалось, что в Крыму развернуты два дивизиона зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", ЗРС С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

В начале мая председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что размещение средств ПВО С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" в Крыму вызвано недружественными действиями Запада по отношению к России.