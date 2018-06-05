Главные новости
В миреПремьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении РФВ РоссииМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаВ РоссииЖаров останется главой Роскомнадзора
В России

ПВО Крыма усилят дивизионом "Панцирь-С1"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Соединение противовоздушной обороны в Крыму в 2018 году будет укомплектовано зенитно-ракетным дивизионом "Панцирь-С1", сообщил командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

"Все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему "Триумф". Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона "Панцирь-С1", который входит в состав соединения", - сказал он во вторник журналистам. Дивизион комплексов "Панцирь-С" может насчитывать от 12 до 18 боевых машин.

Севостьянов отметил, что ЗРС С-400 "Триумф" уже успешно несут боевое дежурство, обеспечивая прикрытие кораблей, которые выходят в море.

Ранее сообщалось, что в Крыму развернуты два дивизиона зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", ЗРС С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

В начале мая председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что размещение средств ПВО С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" в Крыму вызвано недружественными действиями Запада по отношению к России.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Крым
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса
Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнесПодробнее
 Огонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этажОгонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этаж
Пожар не удается потушить более четырех часовПодробнее
 Жаров останется главой РоскомнадзораЖаров останется главой Роскомнадзора
Об этом в кулуарах IT-форума заявил глава Минцифры Константин НосковПодробнее
 Украинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионаж
Киев и защита осужденного считают, что он стал жертвой провокацииПодробнее
Путин подписал закон о контрсанкцияхПутин подписал закон о контрсанкциях
В мае закон о контрмерах против "недружественных государств" был принят Госдумой и одобрен СовфедомПодробнее
 Кудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограммКудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограмм
По словам главы Счетной палаты, почти в каждом министерстве и ведомстве есть недочеты в исполнении госпрограмм и финансовые нарушенияПодробнее
 Путин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с ТрампомПутин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с Трампом
Президент выразил надежду, что предотвращение гонки вооружений будет обсуждаться между лидерами РФ и США личноПодробнее
 Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянство
Сотрудники пытались вылететь из Сургута в Махачкалу в нетрезвом состоянииПодробнее
 Авиакомпании резко сократили число рейсов в КрымАвиакомпании резко сократили число рейсов в Крым
Среди факторов сокращения - резкий рост аэропортовых тарифов в Симферополе, а также открытие Крымского мостаПодробнее
 Вербовщики боевиков задержаны в КрасноярскеВербовщики боевиков задержаны в Красноярске
Они переправляли религиозных радикалов в Сирию и АфганистанПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПремьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении РФВ РоссииМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаВ РоссииЖаров останется главой РоскомнадзораВ РоссииОгонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этажЭкономика"Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома"ЭкономикаВладимир Лисин стал лидером рейтинга богатейших россиян по версии Bloomberg

В деле об иконах из музея Андрея Рублева появился новый фигурант

Песков объяснил перемещение Путина на "Мерседесе" нехваткой "Кортежей"

Мошенников поймали за интернет-продажу несуществующих билетов на ЧМ-2018

Инфляция в РФ в мае составила 0,4%

Кабмин РФ в 2019 году введет возвратный акциз на нефть и повысит пошлины на топливо

"Арктическая ложбина" принесла в центральную Россию холод, ветер и дожди

Украина решила опубликовать документы по аварии на Чернобыльской АЭС

Летевший из Китая во Францию самолет сел в РФ из-за плохого самочувствия ребенка

Потребительские цены на бензин в РФ выросли на 5,6% в мае после 1% в апреле

Художественные работы Шойгу показали на выставке в Туве

Комитет Госдумы отклонил идею Милонова регистрировать детей в соцсетях с разрешения родителей

Площадь пожара в казанском торговом центре "Порт" составила 2,8 тыс. кв. метров

Открытое горение удалось ликвидировать Подробнее

В Вене завершились переговоры в узком составе президентов России и Австрии

Комитет Госдумы счел неактуальной идею о штрафах за объявления в СМИ об интим-услугах

Коллектив Petropavlovsk включился в конфликт акционеров

Австралия возбудила дело против ANZ, Citigroup и Deutsche Bank по обвинению в сговоре

Белоруссия обвинила Россельхознадзор в ее "выбивании" с российского рынка молока

Эстонская компания заявила о намерении добиться рассмотрения иска к Дурову о плагиате

Рахой объявил об уходе с поста главы Народной партии Испании

В отношении экс-мэра Таллина Сависаара прекратили судебное разбирательство

Митрохин согласился баллотироваться в мэры Москвы

ПВО Крыма усилят дивизионом "Панцирь-С1"

Продлен арест обвиняемому по делу "Зимней Вишни" пожарному

Москва за три года направит около 3,3 млрд рублей на строительство дорог к дачам

Москва за три года направит около 3,3 млрд рублей на строительство дорог к дачамОбещают, что платных дорог на подъезде к дачным поселкам не будет Подробнее

МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса

МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаТеперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнес Подробнее

Власти Москвы подтвердили сроки открытия участка метро от "Саларьево" до Коммунарки

В Госдуме предложили сделать выходными дни, когда Россия будет играть на ЧМ-2018

Пожар в торговом центре "Порт" в Казани локализовали

В полиции сообщили о задержании высокопоставленного офицера МВД Дагестана

Защитник Щенников подписал с ФК ЦСКА новый пятилетний контракт

Власти Москвы согласовали проект сноса Ховринской больницы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru