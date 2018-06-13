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На западе России началась тренировка с участием 30 тысяч военных

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Более 30 тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), комплексы "Искандер" и системы С-400 задействованы в тренировке по защите от оружия массового поражения, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"В среду в соединениях и воинских частях ЗВО и Балтийского флота стартовала тренировка по защите от оружия массового поражения, в которой задействовано более 30 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц боевой и специальной техники", - сообщили в пресс-службе.

"На аэродромах и в назначенных районах развернуты пункты специальной обработки, куда для ликвидации последствий условного заражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных комплексов С-400", - отметили в пресс-службе.

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Теги: ЗВО
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