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МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса

Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнес

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Приказ МЧС России, запретивший проверки среднего бизнеса, будет отменен, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

"Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса", - сказал он во вторник журналистам.

- С 1 января 2016 года до конца 2018 года в России от плановых проверок были освобождены лишь объекты малого бизнеса, на средний бизнес федеральным законом надзорные каникулы не распространяются.

- Однако 12 сентября 2016 года глава МЧС подписал приказ о запрете проверок малого и среднего бизнеса, в котором предписывалось "не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства". К этим объектам не относились только учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы.

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Теги: МЧС РФ
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