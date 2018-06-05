Что произошло за день: вторник, 5 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома" для выплаты $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

- Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сохранит свой пост, подтвердил министр цифрового развития Константин Носков.

- МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса. Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнес.

- Президент Австрии Александр Ван дер Белен по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что американский СПГ обойдется Европе в два или три раза дороже российского газа. Вскоре после этого "Газпром" продлил контракт на поставку в Австрию до 2040 года.

- Новый премьер Италии Джузеппе Конте пообещал стать инициатором пересмотра системы европейских санкций против России.

- Председатель совета директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии агентства Bloomberg.

- Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Первую строчку в рейтинге занял американский боксер Флойд Мейвейзер с доходом в $285 млн.

- Местом встречи Трампа и Ким Чен Ына станет отель Capella на острове Сентоса в Сингапуре, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.