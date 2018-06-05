Продлен арест обвиняемому по делу "Зимней Вишни" пожарному

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд в Кемерове продлил срок содержания под стражей пожарного Сергея Генина, который участвовал в ликвидации пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Срок содержания под стражей продлен до 11 сентября 2018 года", - говорится в постановлении, опубликованном во вторник на сайте суда.

Ранее сообщалось, что специалисты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского обследуют Генина. "Его состояние было обусловлено тяжелым пожаром, работой, впечатлениями, 40 часов пожарные работали, не покладая рук", - сообщала адвокат пожарного Елена Киселева.

Кроме Генина, по делу о пожаре арестованы еще восемь обвиняемых: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов.

Большинству предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ), нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ст.219 УК РФ), халатности (ч.3 ст.293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ). Мамонтов обвиняется в халатности (ч.3 ст.293) и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ), он арестован.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек.