Фигурант дела "Зимней вишни" пожарный Генин пройдет обследование у психиатров в Москве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского обследуют начальника пожарного караула Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", сообщила журналистам в понедельник адвокат пожарного Елена Киселева.

"Во вторник Генина доставят в Москву в научный центр Сербского в связи с тяжелой психологической дезадаптацией. Его состояние было обусловлено тяжелым пожаром, работой, впечатлениями, 40 часов пожарные работали, не покладая рук", - отметила Киселева.

По ее словам, местные психиатры не обнаружили у Генина каких-то заболеваний, но "им что-то не понравилось в его эмоциональном фоне". Киселева подчеркнула, что пожарного "выбивают из колеи" публикации в СМИ, а также запрет встретиться с супругой.

Как сообщалось, Генину предъявили обвинение в халатности (ч.3 ст.293 УК РФ) и арестовали до 11 июня. По версии следствия, начальник пожарного караула, прибыв на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня", проигнорировал полученную от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям. В результате халатных действий Генина, как полагает следствие, погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже здания в кинозале №2.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.