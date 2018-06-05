Эстонская компания заявила о намерении добиться рассмотрения иска к Дурову о плагиате

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Эстонская компания "КриптОкеан ОУ" (Cryptocean), обвинившая основателя Telegram Павла Дурова в использовании их технологий при создании блокчейн-сервиса идентификации пользователей, устранит нарушения и продолжит судебный спор.

"Дело в том, что у эстонской компании нет счета в Российской Федерации для оплаты госпошлины, а ходатайство об отсрочке оплаты пошлины суд у нас не принял. Но у нас есть время, мы планируем устранить замечания в ближайшее время", - сообщил "Интерфаксу" во вторник основатель проекта Юрий Мышинский.

Он уточнил, что компания пока не планирует заявлять финансовые требования к Дурову, а только просит российский суд признать ее право на технологию и продукт.

Ранее во вторник пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль сообщила, что исковое заявление "КриптОкеан ОУ" оставлено без движения в связи с нарушением требований статьи 131 (форма и содержание иска) и статьи 132 (документы, прилагаемые к исковому заявлению) Гражданского процессуального кодекса РФ. Она уточнила, что, устранив нарушения до 5 июля, истец может вновь обратиться в суд.

Суть иска

Ранее сообщалось, что "КриптОкеан ОУ" обратилась в суд и попросила признать ее авторские права на программу, выпущенную Telegram, и обязать Дурова прекратить использовать ее.

В иске истец указывал, что 1 февраля в рамках ICO проекта Cryptocean была проведена закрытая демонстрация сервиса, предназначенного для обеспечения информационной безопасности пользователя, в рамках которой также были анонсированы некоторые продукты, в том числе и криптопаспорт. После окончания демонстрации, вся информация о продуктах и алгоритмах была защищена от копирования и скрыта. А уже в апреле компания получила все авторские и смежные права на программу.

В компании утверждают, что представитель Telegram присутствовал на презентации, а уже в мае Дуров анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы продукта Cryptocean.

Истец отмечает, что программа создавалась специалистами Cryptocean в период с декабря 2016 года по январь 2018 года, в разработку которой было вложено более 800 тысяч евро инвестиций.

Telegram в феврале и марте 2018 года в ходе двух этапов ICO привлек $1,7 млрд на развитие собственного блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON). В начале мая газета "Ведомости" сообщила, что мессенджер Дурова тестирует в закрытом режиме первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы - Telegram Passport. По данным издания, сервис "позволит идентифицировать личность пользователя Telegram: все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов".