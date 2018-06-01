Эстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиате

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал исковое заявление компании "КриптОкеан ОУ" (Cryptocean), обвинившей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в использовании их технологий при создании блокчейн-сервиса идентификации пользователей.

"Исковое заявление эстонской компании "КриптОкеан ОУ", в котором истец просит признать его авторские права на данную программу и обязать Дурова прекратить использовать оспариваемую программу, зарегистрировано в суде. В настоящее время иск передан для изучения судье, которая в установленный законном срок примет решение о принятии или не принятии его к рассмотрению", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

В иске истец указывает, что 1 февраля в рамках ICO проекта Cryptocean была проведена закрытая демонстрация сервиса, предназначенного для обеспечения информационной безопасности пользователя, в рамках которой также были анонсированы несколько продуктов, в том числе и криптопаспорт. После окончания демонстрации, вся информация о продуктах и алгоритмах была защищена от копирования и скрыта. А уже в апреле компания получила все авторские и смежные права на программу.

"В иске истец указывает, что представитель ответчика находился на закрытой демонстрации. В мае же Дуров анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного Cryptocean и представленного на закрытой демонстрации, неправомерно указав в качестве автора продукта "команду Telegram", - уточнили в суде.

Как утверждает истец, программа создавалась специалистами Cryptocean в период с декабря 2016 года по января 2018 года, в разработку которой было вложено инвестиций на сумму более 800 тысяч евро.

Telegram в феврале и марте 2018 года в ходе двух этапов ICO привлек $1,7 млрд на развитие собственного блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON). В числе участников ICO Telegram были глава Qiwi Сергей Солонин, фонд TMT Investments, миллиардер Роман Абрамович, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили и сооснователь инвесткомпании DST Юрий Мильнер.

В начале мая газета "Ведомости" сообщила, что мессенджер Дурова тестирует в закрытом режиме первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы - Telegram Passport. По данным издания, сервис "позволит идентифицировать личность пользователя Telegram: все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов".