Художественные работы Шойгу показали на выставке в Туве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Живопись, графика и художественная резьба по дереву, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу, представлены на выставке , которая открылась в столице Тувы городе Кызыле.

В департаменте культуры Минобороны РФ отметили, что художественные работы Шойгу представлены широкой публике впервые.

Это изделия из дерева - вазы, шкатулки, скульптуры. "Особого внимания заслуживают его работы, выполненные в жанрах графики и живописи", - отметил представитель департамента.

Работы демонстрируются в рамках художественно-выставочного проекта "Несокрушимая и легендарная", приуроченного к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии. Выставка будет работать до конца июня в Национальном музее Тувы "Алдан-Маадыр" (Кызыл).