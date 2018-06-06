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Бывший директор Дальспецстроя попал под подозрение в хищении

Есть обновление от 07:26

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Новое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководства Главного военно-строительного управления №6 (ГВСУ, бывший "Дальспецстрой"), в хищении подозревается Юрий Волкодав, сообщил военный прокурор Восточного военного округа Александр Рушкин на совещании в Хабаровске при генпрокуроре РФ.

"В отношении всех ранее работавших на тот период начальников Дальспецстроя по нашим материалам возбуждены уголовные дела. Крайнее дело на прошлой неделе в отношении уже бывшего директора (Юрия - ИФ) Волкодава, которым похищено более 140 млн рублей", - отметил Рушкин.

По его словам, неэффективное использование средств и желание руководителей предприятия незаконно обогатиться, наблюдалось с 2014 года, когда предприятие было привлечено к крупным федеральным проектам, в том числе в качестве генподрядчика строительства космодрома Восточный.

Второй запуск с космодрома "Восточный"

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Теги: Дальспецстрой, Юрий Волкодав, космодром Восточный
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