Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура в ближайшее время передаст следствию материалы проверки Главного военно-строительного управления №6 (ГВСУ, бывший "Дальспецстрой") по использованию средств дольщиков, сообщил военный прокурор Восточного военного округа Александр Рушкин на совещании в Хабаровске при генпрокуроре РФ.

"Вскрыт факт отвлечения средств дольщиков на другие цели с применением вексельной системы оплаты в обход счетов предприятия на сумму 14 млн рублей. Данный материал в ближайшее время будет направлен в следственные органы", - заявил Рушкин.

В тоже время, по его словам, вмешательство прокуратуры позволило систематизировать расходование средств дольщиков. Были открыты специальные счета по каждому строительному объекту, где использовались средства дольщиков.

"Только за три последних года при острой нехватке собственных средств ГВСУ, в том числе по требованию военных прокуроров, на возведение жилья изыскано более 1 млрд рублей. Готовность отдельных жилых домов доведена до 87-97 процентов", - сказал прокурор.

По его словам, прокурорам приходилось блокировать переброску специалистов и техники на другие объекты в ущерб строительству домов с долевым участием.

Также прокуратурой выявлены нарушения в ходе закупок. В частности, возбуждены дела по фактам завышения цен на товары и услуги привлеченных к строительству аффилированных организаций.

"Один только Волкодав (бывший глава Дальспецстроя) привлек к стройкам минимум две такие компании", - заметил Рушкин.

Как сообщалось, в отношении бывшего руководителя Дальспецстроя Юрия Волкодава возбуждено уголовное дело, он подозревается в хищении 140 млн рублей.