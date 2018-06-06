Охотское море на Сахалине пожелтело из-за пыльцы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Охотское море возле юго-восточного побережья Сахалина окрасилось в желтый цвет, что обеспокоило сахалинцев, которые выкладывают видео и фото в соцсетях.

"Огромное количество сахалинцев обращаются к нам и в контролирующие органы по поводу желтого цвета моря у юго-восточного побережья острова. Такие обращения к нам поступают ежегодно, уже устали отвечать, что никакой аномалии нет", - сообщил "Интерфаксу" руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Он пояснил, что в это время ежегодно идет распространение пыльцы различных цветущих растений.

"Осевшая на землю пыльца незаметна, но на воде ее видно хорошо, так как она довольно длительное время плавает и не тонет. На протяжении нескольких дней может образовывать такие скопления, пленки. Никакого вреда и никаких проблем флоре и фауне, а также здоровью человека она не доставляет", - подчеркнул собеседник агентства.

"Это никакая ни утечка, ни химия, ни нефтепродукты. Все десять раз проверено и исследовано", - заверил эколог.