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Сахалинскую ГРЭС-2 подключили к энергосистеме Сахалина

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сахалинскую ГРЭС-2, строительство которой завершается на западном побережье Сахалина в Томаринском районе, подключили к энергосистеме острова, сообщило в субботуПАО "Сахалинэнерго" (входит в группу РусГидро).

"Завершен очередной важный этап строительства Сахалинской ГРЭС-2: энергетики поставили под напряжение комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ 220 кВ) - теперь строящаяся станция подключена к энергосистеме острова Сахалин", - говорится в сообщении.

После пуска Сахалинской ГРЭС-2 на КРУЭ будут заведены четыре системообразующие линии электропередачи напряжением 220 киловольт. По данным пресс-службы, от открытых распределительных устройств КРУЭ отличает компактность, высокая надежность и удобство обслуживания (оборудование размещается в закрытом помещении), взрыво- и пожаробезопасность, а также стойкость к воздействию внешней среды, в том числе в сейсмически активных районах. Монтаж оборудования проводился под контролем шеф-инженеров компании-производителя концерна Hyundai Heavy Industries.

"Ввод в эксплуатацию нового оборудования значительно повышает надежность энергоснабжения потребителей региона и предназначен для замены устаревшей подстанции в селе Ильинском", - отмечает пресс-служба.

В настоящее время строительство новой электростанции на западном побережье Сахалина вошло в заключительную фазу. Строительно-монтажные работы выполнены на 80%, монтаж технологического оборудования - на 70%, сообщает пресс-служба. На стройплощадке задействованы около 2 тыс. специалистов.

Как сообщалось, запуск ГРЭС-2 в эксплуатацию запланирован на конец 2018 года.

Строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 - один из четырех проектов инвестиционной программы "РусГидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке. Сахалинская ГРЭС-2 строится для замещения выбывающих мощностей изношенной Сахалинской ГРЭС. Она позволит повысить надежность изолированной энергосистемы Сахалина и создать условия для развития промышленности.

Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, установленная тепловая мощность - 18,2 Гкал.ч. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 млн кВт.ч. Станция возводится в Томаринском районе в 6 км от села Ильинское и будет работать на угле.

ПАО "Сахалинэнерго" - крупнейший гарантирующий поставщик электрической энергии в Сахалинской области. Осуществляет централизованное электроснабжение 17 из 22 муниципальных образований, а также теплоснабжение Южно-Сахалинска и села Восток Поронайского района, где находится действующая ГРЭС. Сахалинэнерго объединяет в себе 5 структурных подразделений с количеством работающего персонала около 3,2 тыс. человек.

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Теги: Сахалин
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