ДТП с грузовиком задержало поезда на казанском направлении Московской железной дороги

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Поезда казанского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданием из-за аварии в подмосковных Люберцах.

В среду утром в районе станции Люберцы II (Черустинская ветка) из-за ДТП на автомобильной дороге, расположенной рядом с путями, на них выбросило грузовик, сообщается на сайте МЖД.

"На время аварийно-восстановительных работ движение поездов в сторону станции Черусти и в обратном направлении было приостановлено. В 07:17 железнодорожники убрали машину с путей и восстановили движение поездов", - говорится в сообщении.

Из-за происшествия несколько пригородных электричек и один пассажирский поезд следуют по маршруту с увеличенным интервалом.

Уточняется, что столкновения с поездами не было. По предварительной информации, никто не пострадал.