В Иркутске отправили под домашний арест техдиректора центра, где дети получили ожоги

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Кировский суд Иркутска в среду избрал меру пресечения техническому директору научно-развлекательного центра "Гравитация", где во время химических опытов пострадали восемь детей.

Решение о домашнем аресте до 31 июля вынесено в отношении Олега Соболева, технического директора ООО "Кайзен", которому принадлежит научно-развлекательный центр в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске, передал корреспондент "Интерфакса" из зада суда.

Сам 53-летний Соболев на суде отказался от дачи показаний, однако пояснил, что готов компенсировать вред пострадавшим.

По данным следователей, Соболев покупал реагенты, которые в итоге воспламенились и нанесли травмы детям. Он также был ответственным за пожарную безопасность в "Гравитации".

Как заявили адвокаты, именно Соболев погасил пламя, дождался следователей и предоставил им все документы о деятельности компании.

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест главу научно-развлекательного центра "Гравитация" Наталья Соболеву.

1 июня восемь детей в возрасте от 7 до 10 лет были госпитализированы с ожогами 1-2 степени, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", находящемся в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске. По предварительной информации, ЧП случилось во время проведения химических опытов на одной из развлекательных площадок.

В настоящее время в больнице находятся шесть детей, из них четверо - в состоянии средней тяжести. Состояние еще двух пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. Кроме того, два ребенка проходят лечение амбулаторно.

Как сообщается на сайте "Гравитации", научно-развлекательный центр приостановил свою работу.

После происшествия в "Комсомолле" были задержаны директор и экскурсоводы научно-развлекательного центра. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Оно передано в Главное следственное управление СКР.

ТРЦ "Комсомолл" продолжает работу, за исключением зоны на третьем этаже, где расположен детский центр.