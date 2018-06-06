Главные новости
В РоссииБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаВ РоссииДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия
В России

В Иркутске отправили под домашний арест техдиректора центра, где дети получили ожоги

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Кировский суд Иркутска в среду избрал меру пресечения техническому директору научно-развлекательного центра "Гравитация", где во время химических опытов пострадали восемь детей.

Решение о домашнем аресте до 31 июля вынесено в отношении Олега Соболева, технического директора ООО "Кайзен", которому принадлежит научно-развлекательный центр в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске, передал корреспондент "Интерфакса" из зада суда.

Сам 53-летний Соболев на суде отказался от дачи показаний, однако пояснил, что готов компенсировать вред пострадавшим.

По данным следователей, Соболев покупал реагенты, которые в итоге воспламенились и нанесли травмы детям. Он также был ответственным за пожарную безопасность в "Гравитации".

Как заявили адвокаты, именно Соболев погасил пламя, дождался следователей и предоставил им все документы о деятельности компании.

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест главу научно-развлекательного центра "Гравитация" Наталья Соболеву.

1 июня восемь детей в возрасте от 7 до 10 лет были госпитализированы с ожогами 1-2 степени, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", находящемся в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске. По предварительной информации, ЧП случилось во время проведения химических опытов на одной из развлекательных площадок.

В настоящее время в больнице находятся шесть детей, из них четверо - в состоянии средней тяжести. Состояние еще двух пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. Кроме того, два ребенка проходят лечение амбулаторно.

Как сообщается на сайте "Гравитации", научно-развлекательный центр приостановил свою работу.

После происшествия в "Комсомолле" были задержаны директор и экскурсоводы научно-развлекательного центра. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Оно передано в Главное следственное управление СКР.

ТРЦ "Комсомолл" продолжает работу, за исключением зоны на третьем этаже, где расположен детский центр.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Иркутск, Олег Соболев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин
Всем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефтиПодробнее
 Дорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
Сегодня вечером пройдет церемония открытия сквозного движения по новой магистрали от Твери до Великого НовгородаПодробнее
 Почти две трети россиян не заметили протестные акции 5 маяПочти две трети россиян не заметили протестные акции 5 мая
Их тех, кто оказался в курсе событий, 19% считают, что людям заплатили за участие в протестахПодробнее
 Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия
Ранее компания участвовала в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"Подробнее
Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов
Генпрокурор рассказал о шести тысячах нарушений закона в сфера капитального ремонтаПодробнее
 В деле о российских иконах оказалось два фигурантаВ деле о российских иконах оказалось два фигуранта
Помимо Гордона Лэнктона, в вывозе икон обвинили бывшего директора частного московского одноименного музея Елену КнязевуПодробнее
 МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса
Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнесПодробнее
 Огонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этажОгонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этаж
Пожар не удается потушить более четырех часовПодробнее
 Жаров останется главой РоскомнадзораЖаров останется главой Роскомнадзора
Об этом в кулуарах IT-форума заявил глава Минцифры Константин НосковПодробнее
 Украинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионаж
Киев и защита осужденного считают, что он стал жертвой провокацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаВ РоссииДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 6 июняВ РоссииЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЭкономика"Связной" откажется от бренда "Евросеть"

Систему tax free будут внедрять по всей России с 2019 года

"Союзмультфильм" выложил третью серию нового "Простоквашино"

Кусок балкона упал на голову прохожему в Нижнем Тагиле

Домик для уток построили в московском парке "Зарядье"

В Минкультуры опровергли планы переносить релиз зарубежных фильмов в пиковые даты

Так в ведомстве прокомментировали сообщение РБК, что Минкультуры в новогодние праздники продолжит сдвигать иностранные премьеры в пользу российских Подробнее

Instagram собрался разрешить выкладывать видео до часа

Рогозин договорился с послом США о продолжении сотрудничества в космосе

Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин

Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинВсем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефти Подробнее

Tesla обещала выйти на целевой уровень производства Model 3 к концу месяца

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Дорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа

Дорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаСегодня вечером пройдет церемония открытия сквозного движения по новой магистрали от Твери до Великого Новгорода Подробнее

Пожар близ Чернобыля не сказался на радиационном фоне в Белоруссии

Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря растущим ценам на нефть

ЦБ создаст рэнкинг страховщиков РФ по качеству их работы

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 6 июня снизились

Тяжелобольная женщина умерла на входе в больницу в Екатеринбурге

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru