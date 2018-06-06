Тяжелобольная женщина умерла на входе в больницу в Екатеринбурге

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по сообщению СМИ о гибели женщины на входе в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По информации СМИ, во вторник вечером прохожие обнаружили на входе на территорию городской больницы N23 лежащую на земле женщину, она была в сознании, а потом переслала подавать признаки жизни. При этом приемный покой больницы был в нескольких сотнях метров от пациентки. После осмотра женщины машина скорой помощи уехала, а женщина осталась лежать на земле.

Сотрудники прокуратуры установили, что женщина "длительное время лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием". После медпроцедуры она вышла из больницы и стала ждать такси напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже.

Прокуратура выясняет, была ли пациентке оказана надлежащая медицинская помощь.