ЦБ создаст рэнкинг страховщиков РФ по качеству их работы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк России намерен создать рэнкинг качества работы страховых компаний, сказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе XVI Международной конференции по страхованию.

"Сегодня мы говорим с вами о цифровизации, в том числе страховой отрасли, а это значит, что каждая страховая компания становится ближе к потребителю, и потребитель будет обращать внимание на качество работы этой компании. Банк России намерен создать рэнкинг качества работы страховых компаний для того, чтобы потребитель мог по этому рэнкингу получить информацию относительно того, насколько оценивается эта страховая компания как дружественная к потребителю. И выбор в большом количестве случаев, конечно, будет не только ценовой, но и качественный, исходя из этого показателя", - отметил он.

Швецов добавил, что рост спроса на электронные полисы ОСАГО (30% всех продаж "автогражданки") опередил ожидания регулятора.

"Поэтому в маркейтплейсе одним из первых продуктов должно появиться как раз именно ОСАГО как стандартный продукт с привычным для потребителя большим количеством компаний, которые его предлагают, и с большим объемом продаж - около 40 млн полисов, исходя из количества автомобилей, которое продается в РФ ежегодно", - отметил первый зампред ЦБ.