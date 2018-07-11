В РФ собрались ввести новые правила регистрации автомобилей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять во втором чтении разрабатывающийся с 2011 года законопроект, который позволит регистрировать новые автомобили у дилеров без похода в ГИБДД, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

В случае принятия этого законопроекта постановкой машин на учет будут заниматься аккредитованные автосалоны, которые должны соответствовать ряду требований и входить в специальный реестр. "Сотрудники автосалона проверяют регистрационные данные на машину, передают документы в ГИБДД, изготавливают номера, затем, получив "добро" от подразделения, передают весь комплект с ключами от машины автовладельцу", - пишет газета. По данным "Коммерсанта", регистрация машины в салоне будет платной, предельный тариф установит ФАС.

Издание отмечает, что будет введено два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы). Первый по-прежнему будет присваивать ГИБДД, а сам знак можно будет получить у изготовителя, который будет включен в специальный реестр, а стоимость будет регулироваться установленными ФАС тарифами.

"Коммерсантъ" напоминает, что первое чтение законопроект прошел в 2013 году и с тех пор дорабатывался. Так, из него исчезло упоминание аукционов по продаже "красивых номеров", поручение о которых дал в 2010 году Владимир Путин, занимавший тогда должность премьер-министра.

Кроме того, этот законопроект призван закрыть ряд законодательных пробелов. Так, в нем будет указано, что владелец транспортного средства не может быть младше 16 лет. Это делается потому, что сейчас некоторые автовладельцы регистрируют автомобили на несовершеннолетних подростков, которых нельзя привлечь к административной ответственности при фиксации нарушений камерами.

По данным "Коммерсанта", рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется на 17 июля. Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что документ должны принять в весеннюю сессию.