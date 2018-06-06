Дорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В среду открывается построенный в Тверской и Новгородской областях участок автодороги из Москвы в Санкт-Петербург, позволяющий сократить время проезда на автомобиле по всей дороге практически на треть, сообщает госкомпания "Автодор".

Церемония открытия движения по новому этапу скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" пройдет вечером 6 июня на 545-м км автодороги на развязке с трассой М-10 "Россия" в Новгородской области, сообщили в госкомпании.

Таким образом, с учетом уже действующих участков М-11 в обход Торжка и Вышнего Волочка, автомобилисты получат возможность сквозного проезда по новой магистрали от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км).

При этом новый участок дает возможность сократить по времени автомобильную поездку из Москвы в Санкт-Петербург или обратно практически на треть. Как отмечают в "Автодоре", автодорога М-11, соответствующая категории "автобан" с расчетной скоростью движения 150 км/ч, соединит МКАД с Кольцевой автомобильной дорогой Санкт-Петербурга.

Общая протяженность автобана от Москвы до Санкт-Петербурга составляет 669 км, и преодолеть это расстояние теперь возможно за 5-5,5 часов вместо 8-9 часов, как было ранее, отмечают в госкомпании.

Протяженность нового участка дороги составляет 217 км.

Такие изменения в транспортном сообщении будут полезны с учетом большого объема грузопотока из портов Балтийского моря в центральные регионы России, а сама магистраль является частью сети международных европейских и азиатских автомобильных дорог, и входит в состав 9-го Панъевропейского транспортного коридора ("Хельсинки - Санкт-Петербург - Московская область (западный участок ЦКАД) - Юг России"), информирует госкомпания.

В пресс-службе сообщили, что перед началом работ по строительству дороги были проведены поисковые работы по обнаружению останков солдат, погибших в ходе Великой Отечественной. "В ходе подготовки к строительству, специалистами был исследован не только маршрут прохождения трассы, но и прилегающие к нему земли. На месте будущей дорожной развязки в районе деревни Мясной Бор Новгородской области в 1942 году шли кровопролитные бои, в которых была практически уничтожена 2-ая ударная армия Волховского фронта РККА", - отмечается в сообщении.

Это место осталось в истории под названием "Волховский котел". Во время поисковых работ были обнаружены останки 254 солдат, установлено 14 имен без вести пропавших. Удалось найти родственников 12 воинов. Останки семерых красноармейцев родные доставили на родину и торжественно проводили в последний путь.