Открылось движение по участку трассы Москва - Петербург в объезд Бологова

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Автодор" открыл для движения новый участок трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в Тверской и Новгородской областях (от 334-го до 543-го км).

Новый участок категории 1А огибает Валдайский национальный парк и позволяет обойти населенные пункты Бологое и Окуловка, в его составе были, в частности, построены шесть транспортных развязок в разных уровнях и мост длиной 740 м через реку Волхов. Расчетная скорость движения на этом участке трассы - 150 км/час, прогнозируемая интенсивность движения - 15,5-17 тыс. автомобилей в сутки.

Общая стоимость строительства составила 152,8 млрд руб.

Вся скоростная трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург" будет сдана в эксплуатацию в 2018 году. "Еще один ее участок - в Подмосковье - уже на подходе", - отмечают в "Автодоре".

Въезд с федеральной трассы М-10 на новый участок скоростной автодороги М-11 осуществляется через транспортные развязки на км 330 и км 545. Стоимость проезда по вновь открывшемуся участку - от 240 рублей при наличии транспондера T-pass. Сквозной проезд от 208-го по 543-й км - от 356 рублей.

С учетом уже действующих участков М-11 в обход Торжка и Вышнего Волочка автомобилисты получат возможность сквозного проезда по новой магистрали от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км).