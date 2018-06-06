Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
В России

Открылось движение по участку трассы Москва - Петербург в объезд Бологова

Есть обновление от 20:44

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Автодор" открыл для движения новый участок трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в Тверской и Новгородской областях (от 334-го до 543-го км).

Новый участок категории 1А огибает Валдайский национальный парк и позволяет обойти населенные пункты Бологое и Окуловка, в его составе были, в частности, построены шесть транспортных развязок в разных уровнях и мост длиной 740 м через реку Волхов. Расчетная скорость движения на этом участке трассы - 150 км/час, прогнозируемая интенсивность движения - 15,5-17 тыс. автомобилей в сутки.

В РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаЧитать подробнее

Общая стоимость строительства составила 152,8 млрд руб.

Вся скоростная трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург" будет сдана в эксплуатацию в 2018 году. "Еще один ее участок - в Подмосковье - уже на подходе", - отмечают в "Автодоре".

Въезд с федеральной трассы М-10 на новый участок скоростной автодороги М-11 осуществляется через транспортные развязки на км 330 и км 545. Стоимость проезда по вновь открывшемуся участку - от 240 рублей при наличии транспондера T-pass. Сквозной проезд от 208-го по 543-й км - от 356 рублей.

С учетом уже действующих участков М-11 в обход Торжка и Вышнего Волочка автомобилисты получат возможность сквозного проезда по новой магистрали от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: М-11, Автодор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко
Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцамПодробнее
 МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS
МГУ прибавил пять позиций и оказался единственным российским вузом в первой сотне "Рейтинга мировых университетов"Подробнее
 Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отраслиРогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отрасли
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что кадровые перестановки призваны привлечь к работе профессионаловПодробнее
 Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин
Всем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефтиПодробнее
Дорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
Сегодня вечером пройдет церемония открытия сквозного движения по новой магистрали от Твери до Великого НовгородаПодробнее
 Почти две трети россиян не заметили протестные акции 5 маяПочти две трети россиян не заметили протестные акции 5 мая
Из тех, кто оказался в курсе событий, 19% считают, что людям заплатили за участие в протестахПодробнее
 Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия
Ранее компания участвовала в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"Подробнее
 Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов
Генпрокурор рассказал о шести тысячах нарушений закона в сфера капитального ремонтаПодробнее
 В деле о российских иконах оказалось два фигурантаВ деле о российских иконах оказалось два фигуранта
Помимо Гордона Лэнктона, в вывозе икон обвинили бывшего директора частного московского одноименного музея Елену КнязевуПодробнее
 МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса
Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнесПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"В миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа

"Росгосстрах" подал иск к СК "Росгосстрах жизнь" на 116,6 млрд рублей

Что произошло за день: среда, 6 мая

Миллионы Захарченко перестали быть вещдоками, россияне нашли виноватых в росте цен на бензин, а Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира Подробнее

В США солдат в наркотическом опьянении угнал с военной базы бронетранспортер

В МЧС РФ предупредили о заморозках в столичном регионе в ночь на четверг

Фотохроника 6 июня

Фотохроника 6 июня6 фото

Огонь со здания Педагогической книги в Москве перекинулся на крышу соседнего дома

Открылось движение по участку трассы Москва - Петербург в объезд Бологова

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро в среду вечером

Рынок акций РФ в среду вечером показал смешанную динамику индексов

Кабмин РФ решил не обязывать иностранные арбитражи работать через представительство

Налогоплательщики в 2018 году увеличили количество поданных деклараций на 6,4%

Суд удовлетворил иск о взыскании 6,3 млрд руб. с оператора полигона "Кучино"

Три группы туристов из Европы заблудились в тумане на Эльбрусе

"Манчестер Юнайтед" приобрел защитника Далота из "Порту"

В Лондоне загорелся пятизвездочный отель Mandarin Oriental

В Совете Федерации поддержали идею создания аналога самолета "Руслан" в РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru