МИД РФ признал право стран бывшего СССР на выбор алфавита

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Продвижение российской культуры в других странах не должно восприниматься как попытка повлиять на выбор алфавита, это суверенное право любого государства, заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

На пленарном заседании в Госдуме в среду один из депутатов спросил Карасина о его отношении к переходу стран бывшего Советского Союза с кириллицы на латиницу. Так, по словам парламентария, Туркменистан был одной из первых стран бывшего Советского Союза, которая отказалась от кириллицы и перешла на латиницу.

"То, что касается Российской Федерации, мы естественно развиваем активность в плане пропаганды наших ценностей, нашей культуры, нашей литературы. Но это никоим образом не должно восприниматься как попытка диктата в том числе и в сфере установления того или иного алфавита", - сказал замглавы МИД РФ.