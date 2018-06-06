Двое тульских полицейских получили сроки за избиение задержанного

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Суд в Тульской области признал двух сотрудников правоохранительных органов виновными в избиении мужчины, которого силой заставляли признаться в преступлении, которого он не совершал. Об этом сообщила "Интерфаксу" старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

В августе 2015 года двое сотрудников уголовного розыска отдела полиции "Ленинский" вызвали жителя Ленинского района Тулы для дачи показаний по делу о краже автомобиля. Мужчине предложили признаться в этом преступлении, а когда тот заявил, что не имеет к этому отношения, стали избивать его и душить с помощью пакета.

Чтобы скрыть следы насилия, полицейские составили на мужчину подложный протокол об административном правонарушении за неповиновение, в результате чего он отбыл двое суток административного ареста.

Уголовное дело в отношении полицейских было возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286, части 1 статьи 285, части 2 статьи 292 УК РФ (превышение должностных полномочий и злоупотребление ими, служебный подлог). Один из них приговорен к 2,5 года заключения, второй - к 3,5 года. Оба также лишены права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 2,5 года.