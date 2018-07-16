Суд Санкт-Петербурга отказал УМВД в иске к изданию "Мой район" и члену ОНК

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга в иске к изданию "Мой район" и члену ОНК Санкт-Петербурга Яне Теплицкой.

В иске УМВД требовало признать не соответствующими действительности сведения, опубликованные в статье "Моего района". В ее основе лежало заявление женщины о применении к ней физического воздействия в 78-м отделе полиции, которое поступило Теплицкой. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29", которая представляла интересы ответчиков совместно с адвокатом Алексеем Царевым.

"Мы пока не получили мотивировочную часть решения, однако можем предположить, что суд посчитал требования УМВД как минимум неразумными", - заявил Павлов. - "УМВД требовало признать всю публикацию не соответствующей действительности, однако указанные в статье обстоятельства подтверждались материалами дела: например, заявлением пострадавшей от действий сотрудников полиции девушки, жалобами членов ОНК и документами, подтверждающими пребывание девушки в отделе. По счастью суд защитил право журналистов и членов ОНК свободно рассказывать о поступивших к ним жалобам на пытки в полиции".

Иск был подан еще в августе 2017 года, УМВД требовало признать содержащиеся в публикации сведения не соответствующими действительности, удалить статью и взыскать с Теплицкой 50 тысяч рублей в качестве компенсации вреда деловой репутации и взыскать 8890 рублей расходов на осмотр нотариусом сайта "Моего района" с обоих ответчиков. По делу работала юрист "Команды 29" Дарьяна Грязнова.

Публикация о возможном применении физического насилия к беременной девушке в 78-м отделе полиции вышла в июне 2017 года. По словам девушки, полицейские оскорбляли ее, не кормили, не выпускали в туалет, применяли физическую силу.

Еще один иск полиция Петербурга подала к Теплицкой и изданию "Медиазона" в марте 2018 года, поводом также послужила публикация о возможных пытках в 78-м отделе полиции.