В России после проверок пожарной безопасности закрыли почти 400 ТЦ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Работа почти 400 торговых центров была приостановлена в России после проверок МЧС в сфере пожарной безопасности, сообщил директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.

"Судами вынесено решение о приостановлении работы 391 торгового центра", - сказал Еникеев в среду журналистам, отметив, что 114 из них уже досрочно исправили нарушения.

Всего, как уточнил Еникеев, было проверено 63 тыс. из 85 тыс. объектов массового пребывания людей. 30 июля глава МЧС представит отчет правительству.

Ранее он сообщил, что почти половина (30 тыс. из 62 тыс.) проверенных МЧС РФ объектов массового пребывания людей допускала серьезные нарушения пожарной безопасности. По его словам, более 10 тыс. проверенных зданий функционируют с нарушениями в работе автоматических систем, 16 тыс. имеют неудовлетворительные эвакуационные выходы.

"Свыше 1 тыс. объектов, в прошлом реконструированные здания производственно-складского назначения, аналогичные объекту "Зимней вишни", - отметил Еникеев.

Пожар в Кемерове

25 марта в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Возгорание началось на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресный день было много детей. В результате 60 человек погибли, в том числе 41 ребенок.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ).

Выяснилось, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ. Кроме того, в центре были захламлены пожарные лестницы и закрыты аварийные выходы.