В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Суд оставил под стражей электрика ТЦ "Зимняя вишня"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда Кемерово об аресте на период предварительного следствия Александра Никитина - сотрудника компании "Системный интегратор", который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в субботу.

"Суд постановил оставить избранную Центральным районным судом меру пресечения без изменения. Арест продлен до 24 августа", - сказала судья Константин Зиновьев.

Сам Никитин не присутствовал на заседании суда, с ним была обеспечена видеосвязь.

Всего по делу о пожаре арестованы десять обвиняемых: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко; его подчиненный А.Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула С.Генин. Им предъявлены обвинения по ст.109 (причинение смерти по неосторожности), ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

В конце мая также были задержаны и арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. А.Мамонтову инкриминируют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Г.Терентьеву - халатность.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, большая часть из которых - дети.

Прощание с погибшими в Кемерове

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Теги: Зимняя вишня, Кемерово, Алекасндр Никитин
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