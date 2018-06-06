Илон Маск второй раз подряд остался без премии "Глобальная энергия"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский академик Сергей Алексеенко и австралийский профессор Мартин Григ стали лауреатами международной премии "Глобальная энергия", сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии объявления лауреатов.

Алексеенко и Грин были выбраны из 10 претендентов. В шорт-лист премии второй год подряд вошел американский миллиардер, основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Премия "Глобальная энергия" вручается за прорывные научные достижения в области энергетики.

Алексеенко стал лауреатом премии "за подготовку теплофизических основ для создания современных энергетических и энергосберегающих технологий и их применение при модернизации электростанций, мусороперерабатывающих предприятий, а также разработку концепций охлаждения различных систем, от мощных вычислительных до атомных электростанций". Грин награжден "за исследования, разработки и образовательную деятельность в области фотоэлектрической энергетики, позволяющей существенно сократить расходы при одновременном повышении выходной мощности и возможностей по развертыванию соответствующих систем".

В шорт-лист "Глобальной энергии - 2018" вошли по одному представителю Германии, Австралии, Нидерландов и Китая, 2 представителя России и 4 - США. В борьбе за награду в этом году приняли участие 44 ученых из 14 стран. Пятеро из десяти претендентов на премию работают в области возобновляемых источников энергии. Второе место по частотности занимают исследования в сфере эффективного использования энергии и электроэнергетики.

Премия учреждена в России ассоциацией "Глобальная энергия" при поддержке энергетических компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "ФСК ЕЭС". Награды лауреатам вручает президент России.