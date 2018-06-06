Таллину передали список невъездных в РФ эстонцев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия установила в среду запрет на въезд в страну для ряда граждан Эстонии, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД республики Сандра Камилова.

"Послу Эстонии передали сегодня список лиц, которым запрещен въезд в страну. МИД сообщит об этом всем внесенным в список лицам. Список мы не обнародуем", - сказала она агентству.

Как заявил в среду замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, Москва не оставит без ответа недружественные шаги стран Балтии, закрывших въезд россиянам из "списка Магнитского".

В ответ на действия Эстонии, которая 29 марта этого года ввела запрет на въезд 49 гражданам России из "списка Магнитского", в МИД России был вызван эстонский посол.

По словам Кожина, послу "сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии".

Он отметил, что ранее аналогичный шаг был предпринят в ответ на действия властей Литвы.

"Соответствующие меры будут предприняты и в отношении Латвии, также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии", - сказал Кожин.