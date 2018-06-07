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В "черный список" граждан Эстонии, которым запрещен въезд в РФ, вошли 20 человек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В представленном МИД РФ списке граждан Эстонии, которым запрещен въезд в Россию, нет русофобов, сообщают эстонские СМИ.

Как сообщила в четверг газета Postimees, "список русофобов", как успели его прозвать в эстонских изданиях, состоит из 20 человек, но в нем нет имен высокопоставленных чиновников, видных политиков и общественных деятелей, отличающихся антироссийскими высказываниями.

В то же время в него попал журналист Postimees Айнар Рууссаар (Ainar Ruussaar), отмечает издание. "Одна из причин может быть та, что я был одним из зачинателей и идеологов независимого русскоязычного канала ЭТВ+", - считает сам журналист.

Еще одной возможной причиной он назвал серию интервью с президентом Грузии, лидером оппозиции Азербайджана и другими политиками, которые рассказывали о том, что "Россия заинтересована в дестабилизации положения в соседних государствах".

Как сообщил в среду замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, в ответ на действия Эстонии, которая 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из т.н. "списка Магнитского", в МИД России был вызван эстонский посол. Послу "сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряда особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии", отметил Кожин.

Россия не уточнила, сколько человек попало в "черный список", и не назвала их фамилии. Не сделала этого и эстонская сторона.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова, "послу Эстонии передали список лиц, которым запрещен въезд в страну. МИД сообщит об этом всем внесенным в список лицам. Список мы не обнародуем".

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Теги: Эстония, Россия
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