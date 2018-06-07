Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Троих граждан Германии и двоих поляков, потерявшихся на Эльбрусе в тумане и обратившихся за помощью, спасатели отыскали, поиск французов продолжается, сообщили в Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии в четверг.

"В 02:35 группа туристов из трех человек, граждане Германии, были обнаружены на высоте 4750 метров над уровнем моря, спасатели спустили их на базу "Приют-11", где от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении. Также в ходе поисково-спасательных работ оказана помощь польской группе из двух человек по спуску на поляну Терскол.

"Состояние всех туристов стабильное, в медицинской помощи не нуждаются", - отмечается на сайте.

В свою очередь оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что поиск двоих французов продолжается.

"В зависимости от погоды будет решаться вопрос об использовании вертолета", - сказал он.

В поисково-спасательных работах принимали участие восемь спасателей ЭВПСО.

Как сообщалось, в среду вечером спасатели на Эльбрусе вышли на поиск трех незарегистрированных групп. Трое туристов из Германии находились у скал Пастухова, двое из Польши - чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече.