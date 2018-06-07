Дипломаты России и США обсудили визы и международное усыновление

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин и замгоссекретаря США по консульским вопросам Карл Риш в среду в Москве на очередном раунде российско-американских консультаций по консульским и правовым вопросам обсудили ряд тем, в том числе сложности с получением виз россиянами и проблемы международного усыновления.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы выполнения сторонами Соглашения об упрощении визовых формальностей 2012 года, сложности, с которыми россияне сталкиваются при оформлении американских виз, особенности пребывания иностранных граждан в России во время Чемпионата мира по футболу, проблемы международного усыновления и другие темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в фейсбуке консульского департамента МИД РФ.