Заблудившиеся в тумане французы благополучно спустились с Эльбруса

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили французских туристов, заблудившихся на Эльбрусе, сообщил агентству "Интерфакс" начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев в четверг.

"Двое французов, не нашедшие в тумане пути вниз, вечером в среду вырыли в снегу пещеру и заночевали в ней. Во время облета на вертолете утром в четверг спасатели увидели эту пещеру, но людей в ней уже не было, они начали самостоятельный спуск", - сказал Гулиев.

Он уточнил, что на спуске их встретила группа спасателей, проводившая наземный поиск, и сопроводила вниз.

"Спасательные работы завершены в 8:40, в медицинской помощи найденные не нуждаются", - отметил начальник ЭВПСО.

Как сообщалось, в среду вечером спасатели на Эльбрусе вышли на поиск трех незарегистрированных групп. Трое туристов из Германии находились у скал Пастухова, двое из Польши - чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече.

В четверг на высоте 4750 метров над уровнем моря спасатели обнаружили троих граждан Германии и спустили их на "Приют-11", туристы от дальнейшей помощи отказались. Двоим полякам помогли спуститься до Терскола. Для поиска французов вызвали вертолет.