В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе из-за Дня России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Следующая рабочая неделя в РФ будет трехдневной из-за празднования Дня России, напомнили в Роструде.

"Следующая рабочая неделя у россиян будет короткой, и продлится всего три дня, с будущей среды, 13 июня по пятницу, 15 июня. По сравнению с нынешней "длинной" рабочей неделей она будет вдвое короче", - заявил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Нынешняя рабочая неделя продлится до субботы, 9 июня включительно в связи с тем, что субботний выходной день перенесен на понедельник, 11 июня.

У россиян в связи с празднованием Дня России (12 июня), который в этом году приходится на вторник, будет три выходных дня подряд, с воскресенья по вторник включительно.