Каждый десятый россиянин не знает, что празднуется в стране 12 июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Около половины россиян знают точное название государственного праздника 12 июня - День России, треть респондентов полагает, что он сохранил название, принятое в 90-х годах - День независимости России, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно этим данным, 49% опрошенных знают точное название праздника, а 34% в своих ответах дали его прежнее название - День независимости России.

2% опрошенных дали название "Годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России", и 1% - "Годовщина выборов первого президента России".

При этом каждый десятый участник опроса не знает о том, что празднуется в России 12 июня.

Из всех участников опроса лишь 3% сказали, что "не считают этот день праздником".

Опрос был проведен 24-30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.