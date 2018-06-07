Под Саратовом загорелись две свалки на площади около 6 га

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сразу два мусорных полигона, расположенных в нескольких километрах друг от друга, загорелись в пригороде Саратова, вблизи жилых массивов, общая площадь горения - порядка 6 га.

Площадь горения на официальном полигоне бытовых отходов OOO "СТМ-Капитал" недалеко от поселка Расково в Саратовском районе составляет около 1 га, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Утром в четверг сильный дым над свалкой заметили жители поселка Расково.

"В ходе обследования на свалке твердых коммунальных отходов (ТКО) был обнаружен открытый огонь, площадь возгорания на данный момент составляет около 1 га",- говорится в сообщении.

Кроме того, в Минприроды региона агентству сообщили еще об одном пожаре, - на территории бывшей свалки, так называемого Гусельского полигона, расположенного в нескольких километрах от Расково.

"Общая площадь возгорания с момента обнаружения составила около 5 га. В данный момент на полигон подвозят грунт, ведется отсыпка тлеющих участков", - сказал собеседник агентства.

Проинформированы все профильные службы, в том числе Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

В настоящее время владелец полигона ООО "СТМ-Капитал" предпринимает все меры для ликвидации огня.

"Идет отсыпка грунтом, работает специализированная техника - 10 КАМАЗов, пять поливальных машин, два бульдозера", - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" в областном правительстве, вблизи горящего полигона находится не только поселок Расково, но и около 60 многоэтажных домов микрорайона Солнечный-2, где проживает более 15 тыс. человек.

Ситуацию усложняет поднявшийся сильный ветер.

Представитель Минприроды региона отметил, что в связи с изменением направления ветра от горящих мусорных свалок в сторону Саратова, министерство подготовило обращение в управление Роспотребнадзора для отбора проб и определения качества воздуха в жилой зоне поселков Юбилейный и Солнечный-2.