Путин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой из Эйнштейна

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Владимир Путин в ходе "Прямой линии", перейдя к теме международной политики, ответил на вопрос зрителя о том, возможна ли третья мировая война.

Президент привел слова Альберта Эйнштейна: "Не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертую будут вести при помощи камней и палок".

По словам Путина, понимание того, что третья мировая война будет концом цивилизации, должно сдерживать от крайних и опасных действий в международных отношениях. "Мы после Второй мировой войны живем в условиях относительного глобального мира, потому, что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. Как бы ни было неприятно то, что я скажу, но страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга", - заключил президент.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".