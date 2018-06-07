"Прямая линия" с Путиным. Онлайн

Президент России Владимир Путин продолжает ежегодную традицию "прямых линий" и сегодня в 16-й раз ответит на вопросы, волнующие сограждан. В этот раз мероприятие пройдет с нововведениями, и глава государства сосредоточится на общении с россиянами, которые лишены возможности приехать в Москву.
Далее вопросы о пенсиях, в том числе от зрителя из Курса, которого волнует повышение пенсионного возраста. Как быть, учитывая, что пожилым людям практически невозможно найти работу.
Путин согласен, что так называемые "работающие пенсионеры" задействованы на низкооплачиваемых должностях - например, нянечки в детских садах и т.п. И проблема занятости в этой возрастной группе властям известна.
Президент заявил, что крайне осторожно относится к идее повышения пенсионного возраста. Перед кабмином стоит задача повышения доходов пенсионеров и уменьшение числа людей, которые живут за чертой бедности. Что предложит правительство? Узнаем в ближайшее время. Когда это произойдет, тогда и будем обсуждать.
Но главная задача - это именно повышение уровня благосостояния пенсионеров.
Губернатор Владимирской области, где находится Струнино, Светлана Орлова отвечает, что больницу закрывать совершенно не собираются, на нее даже выделяют 68 млн рублей, работают с инициативной группой граждан. Говорит, что поработают над созданием поликлиники.
Жители возражают - отделение, которое власти назвали работающим, на самом деле не действует, со "скорой" тоже все не так радужно, как прозвучало в эфире.
Путин говорит, что на региональном уровне и с помощью Минздрава надо обеспечить людей качественной медпомощью, губернатор и профильный министр должны этим заняться.
Рассказ главы Минздрава продолжает репортаж о ситуации в городе Струнино (Владимирская область), где раньше была хорошая больница, но после присоединения к райцентру начали закрывать отделения. В результате многим больным теперь приходится ездить в Александров, что порой не просто тяжело, но невозможно. В больнице же теперь не хватает специалистов и медикаментов, ее больше не ремонтируют.
В городе, с учетом соседних поселков, живет до 30 тысяч человек.
Путин напомнил, что самая сложная ситуация складывалась в городах с населением до 2 тысяч человек. Там создаются передвижные медпункты.
К беседе присоединяется министр Вероника Скворцова. Она уточняет, что есть позитивные сдвиги в выявлении рака на ранних стадиях. Также снизилась "запущенность" раков в стране. Запущена система онко-скининга в рамках диспансеризаций. Проводятся профилактические осмотры
85% терапевтов прошли программу, которая призвана научить специалистов первичного звена обращать внимание на риск ракового заболевания у пациентов, которые пришли с какими-то, на первый взгляд с раком не связанными жалобами.
Обратимся к теме онкологических заболеваний. В регионах не хватает специалистов и медикаментов. К онкологам очереди на несколько месяцев, курсы химиотерапии пройти можно не везде и не все препараты есть в наличии.
Путин напомнил, что перед страной стоят очень амбициозные планы по повышению продолжительности жизни, чего нельзя добиться без повышения эффективности борьбы с онкологией. Позитивный тренд есть, но нужно многое еще сделать.
Сегодня ранее выявление рака у нас около 30%, а нужно 50-70%. Тогда можно обеспечить нормальную жизнь онкобольных.
Нужно больше внимания ядерной медицине. Лекарственное обеспечение должно быть на уровне, и отечественные препараты должны приносить результат. Отрасли нужны молодые специалисты. И конечно, нужно открывать новые онкоцентры.
1 трлн рублей из тех 8 дополнительных должен быть потрачен именно на эту программу по здоровью.
Моряки попросили разрешения наносить на борты кораблей портрет вице-премьера Виталия Мутко, чтобы они были непотопляемыми. Путин парировал, что, благодаря успехам кораблестроения, они непотопляемы и так.
Президент признал, что вокруг фигуры Мутко много разговоров, но призвал оценивать его по результатам. Путин сказал, что за годы работы Мутко в качестве министра спорта и вице-премьера сделано немало, построено много объектов, в том числе для Олимпиады в Сочи и арены для Чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что Мутко предстоит сделать многое, чтобы добиться целей на новой должности (в новом правительстве он курирует вопросы строительства и регионального развития).
В дополнение к космической теме спрашивают об неоднозначности фигуры главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, у которого непрофильное образование - журналистское. Путин отвечает, что хоть образование у него непрофильное, тем не менее, в течение шести лет он занимался оборонной промышленностью и уделял внимание космической сфере.
Он человек компетентный, заключает президент, но говорит, что "один в поле не воин - будет создавать команду".
Слушаем и смотрим видеозвонок от пользователя, которого волнует космическая сфера. Зритель из Петербурга напоминает про успешный запуск и последующее приземление "Бурана". Сам зритель готов отдать последние деньги, чтобы космос развивался. В связи с этим вопросы: можно ли возродить технологию "Бурана" и как вообще РФ будет наращивать свое космическое присутствие.
Президент согласен, что у нас великое космическое прошлое, но нам предстоит сделать немало шагов по развитию отрасли. Нужно вернуть и удерживать первенство по запускам, убежден Путин. Он напомнил, что космос развивают и США, и Европа, и Азия. Мы со всеми сотрудничаем, даже с американскими учеными, несмотря на все трудности в отношениях с Америкой.
Особое внимание следует уделить исследованию дальнего космоса. Еще один важный вопрос - это связь в космосе, это прорывная технология.
Еще из важных задач - это испытания сверхтяжелой ракеты. К 2022 году должны пройти беспилотные пуски сверхтяжелой ракеты, к 2024 году - пилотируемые.
У нас большие планы, мы не зря потратили столько средств на возведение нового космодрома, заключил Путин.
К эфиру из Москвы-сити подключилась группа блогеров, которые собирали вопросы у своих подписчиков.
Блогер Хусейн Гасанов задал вопрос о том, возможно ли закрытие соцсетей, в том числе, Instagram и Youtube.
Путин отметил, что соцсети запрещать цели нет, но также и напомнил о теме безопасности и необходимости для спецслужб отслеживать переписку террористов, в то время как сообщения шифруются. Он пообещал побуждать коллег применять современные методы борьбы с терроризмом, не прибегая к запретам.
Блогер Наталья Краснова рассказала, что ей 38 лет, она кандидат наук, но работает блогером. Она уточнила у президента, станет ли когда-нибудь блогинг профессией. Путин ответил, что о формализации этой профессии действительно можно подумать.
В центр обработки сообщений четвертый год поступают вопросы об Украине. Показывают видеовопрос от писателя Захара Прилепина, он же советник советник главы ДНР. Он спрашивает, не начнет ли Украина военные действия, воспользовавшись Чемпионатом мира по футболу, который скоро начнется в России.
Путин надеется на то, что такое не произойдет. Он также отмечает, что запугать людей в ДНР нельзя.
Российский президент задается вопросом, как можно Киеву решать проблему Донбасса, считая эту территорию своей, но при этом подвергая ее блокаде и грабя живущих на ней людей. Говорит, что власти Украины к тому же держат свои деньги в офшорах.
Продолжаем "британскую" тему и переходим к проблемам предпринимателей, которых "кошмарят". В частности, сложности у Романа Абрамовича. Что посоветует президент?
Путин напомнил, что несколько лет назад уже говорил на одной из встреч с бизнесменами, что такое развитие событий возможно. Он рекомендовал предпринимателям держат капиталы в России и вкладывать их в развитие своей страны.
Он напомнил, как когда-то наши компании набрали кредитов и попали на margin call'ы. Тогда государство докапитализировало компании, забрало кредиты и предоставило возможность их выкупить. Так и вышло.
Но это делало государство и делало в отношении предприятий, которые имеют значение для страны. Но кто поможет бизнесменам за границей? На эти ситуации смотрит весь мир, и это подрывает доверие к такой политике. Как подрывает доверие к доллару решение Вашингтона ограничить расчеты в долларах.
Но, убежден Путин "и это пройдет".
Президент зачитывает вопрос на эту тему, россияне спрашивают, когда "воры" вернут свои капиталы в Россию. Он подчеркнул, что пока говорил о тех, кто честным способом заработал свое состояние. Но все рекомендует хранить деньги именно в РФ, особенно учитывая, что в стране неоднократно объявлялась амнистия капиталов.
Ведущий озвучил вопрос о том, что значит ситуация с отравлением Юрия и Юлии Скрипалей для России и будет ли она отвечать на обвинения.
Путин, отметив неоднократные комментарии на эту тему, заявил, что если против Скрипалей применили бы боевое вещество, о чем заявляет британская сторона, они погибли бы в считанные секунды. Он заявил о стремлении России получить возможность доступа к гражданке России Юлии Скрипаль и полноценно принять участие в расследовании.
Теперь ведущий интересуется проблемой пошлин США и реакцией на них мировых лидеров, спрашивает, говорят ли Германия и Франция о выходе из соглашения по санкциям против России или "все еще ждут разрешения от Вашингтона".
Путин напоминает, что Франция говорила о том, что США не должны превратиться в международного жандарма. Возвращается к теме вероятной торговой войны между США и Европой: "Видимо, наши партнеры думали, что их это никогда не коснется. По сути это и есть санкции, только по-другому сформулированные. А за что? Они разве аннексировали Крым - как говорят некоторые наши партнеры".
Но, по его словам, западным странам уже приходит осознание того, что надо садиться за стол переговоров - для блага общемировой экономики.
Вопрос задает писатель и депутат ГД Сергей Шаргунов. Россия всегда была страной свободомыслия, острота полемики всегда были важны для нашей страны. Но парламентарий сообщает, что получает сигналы из регионов о преследованиях за резкие высказывания. Шаргунов подчеркнул, что он против экстремизма, но порой доходит "до маразма".
В связи с новыми законами, регулирующими сферу интернета, появляются разные пути толкования этих законов.
Путин полностью согласился с депутатом, напомнив слова одного из героев русской классики "собрать бы все книги да сжечь" - с этим согласиться нельзя. Но кто не согласен с тем, что распространение экстремистской информации противозаконно и опасно, этому нужно поставить заслон? Понятно, почему запрещают пропаганду суицида или фашистских течений, но нельзя доводить ситуацию до абсурда, убежден российский лидер. Президент предлагает ОНФ подключиться к этой проблеме.
Один из участников "прямой линии", оставивший сообщение на сайте, потребовал принять санкции против Латвии из-за запрета на обучение на русском языке.
Путин отметил, что санкции только ухудшат ситуацию. Он подчеркнул, что Россия будет вести диалог с европейскими партнерами, и выразил надежду, что им будет стыдно допускать нарушение прав человека. Для описания ситуации президент упомянул поговорку о том, что в чужом глазу соринку замечают, а в своем бревна не видят. Путин обратил особое внимание на то, что для защиты соотечественников Россия будет принимать такие меры, которые не навредят гражданам других стран.
Путина спрашивают, когда кончится поток обвинений с Запада. Президент отвечает, что это способ сдерживания России, повод для применения "мер". В России видят угрозу и конкурента. Но, по его мнению, надо не сдерживать, а наладить взаимодействие, и тогда для мировой экономики будет только лучше. И это понимание уже приходит к некоторым нашим партнерам.
Путин подчеркивает, что нам надо защищать свои интересы, не грубо и не по-хамски, и мы продолжим это делать. Обвинения прекратятся, когда западные страны поймут, что их меры контрпродуктивны, в том числе для всего мира.
Президента спрашивают, будет ли Третья мировая война. Путин отвечает, что перспектива войны и конца цивилизации должна сдерживать государства от агрессивных действий. Он считает, что глобальной войны не было уже много лет из-за страха взаимного уничтожения, который сдерживал людей.
Говоря о выходе США из договора о ПРО, Путин вспомнил уже упоминавшиеся в послании Федеральному собранию ракеты.
Отвечая на вопрос о том, что специалисты в высокотехнологичных областях вынуждены работать не по профессии, Путин напоминает, что проблемой безработицы на Дальнем Востоке занимаются. Возрождается авиастроение - как гражданское, так и военное, возрождается кораблестроение. Космическая сфера занимает в регионах Дальнего Востока особое место - достаточно вспомнить о космодроме "Восточный". А готовит кадры для развивающихся областей Дальневосточный университет.
Что касается дальневосточного гектара, то эта программа явно востребована, судя по количеству возникающих вопросов. Но там еще есть что совершенствовать, и российские власти обязательно будут это делать. Если у зрителей есть сомнения, что все хорошие участки достались чиновникам, то эти жалобы будут проверять.
Следующими к беседе с Владимиром Путиным подключились волонтеры, которые работали в колл-центре с обращениями от жителей Дальнего Востока. Они подняли сразу несколько острых тем.
Прежде всего, речь зашла о "дальневосточном гектаре": на "прямую линию" обращались с жалобами на выдачу участков, до которых невозможно добраться. Так же жители сетуют, что землю иногда выделяют в заповедных зонах, а хорошие участки раздают чиновникам. Одна из обратившихся к президенту отметила, что ей дали только половину гектара и сказали, что земли больше нет.
Также упомянута проблема рынка труда: по словам волонтера, в колл-центр обратился сокращенный инженер самолетостроения, который вынужден красить крыши домов.
Кроме того, звучали и жалобы на высокую стоимость билетов, несмотря на субсидии. Слова волонтеров подкрепил звонком житель Уссурийска, который рассказал о подорожании билетов Москва-Владивосток в летний период.
Говоря о транспортных проблемах, Путин сообщил о решении обнулить НДС на дальневосточные перевозки.
А вот и пользователи соцсетей и мобильных устройств, в одном только приложении ждут своего шанса 7 тысяч человек.
Задать вопрос повезло матери троих детей, она интересуется бесплатным выделением земельного участка многодетным родителям, закон о котором в ее регионе "не очень-то работает". Она в 2010 году встала на очередь и стала 735-й в списке, сейчас она "отстояла" уже половину. Ей хотелось бы привить сыновьям любовь к родине, но сколько же ей можно стать. Кроме того, региональные власти заявили ей, что имея меньше четырех детей, она должна отстоять свою очередь.
Путин говорит, что такие многодетные семьи надо поощрять, он удивлен тем, что от женщины требуют иметь четырех детей для получения земли без очереди.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подключился к этой проблеме, говорит, что "наверное, кто-то из чиновников не рассказал и не показал". "Вы сказали, что какие-то чиновники что-то там не понимают. Надо понять, кто эти чиновники", - парировал президент.
Еще одна причина, по которой очередь движется медленно, как пояснил глава региона, это то, что что участок еще надо подключить к коммуникациям.
Переходим к вопросам из соцсетей. Первый из них касается амнистии. Не хочет ли президент после нового вступления в должность по традиции объявить амнистию.
Путин подчеркнул, что "у нас" такой традиции нет. Во-вторых, напомнил он, амнистию объявляет парламент, а не президент. Хотя он всегда поддерживал такие инициативы, но убежден, что такие события, как вступление главы государства в должность не являются поводом для амнистии.
Футбольная тема открылась прямым включением из Лужников, где пройдет матч-открытие Чемпионата мира по футболу. Первым на "прямой линии" с Воробьевых гор высказался заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.
Он рассказал об успехах спортивных реформ последнего времени и обратился к Владимиру Путину с просьбой сохранить личное внимание к футболу и пожелал президенту России здоровья и удачи.
В ответ Путин отметил высокую загрузку Олимпийских объектов в Сочи и подчеркнул, что инфраструктура, подготовленная к ЧМ-2018 года, должна работать на развитие спорта, что построенные объекты должны выйти на окупаемость, что возможно благодаря многофункциональности современных спортивных арен. Особо президент подчеркнул, что нельзя допустить открытия рынков на спортивных объектах.
Продолжаем про экономику - и теперь ожидаемый вопрос про рост цен на бензин. Где-то он подорожал на 6 рублей. Кто-то даже думает, не пора ли продавать машину. 45 рублей за литр солярки возмущают жителя Петербурга, он просит Путина остановить это подорожание.
Путин говорит, что это недопустимо, но правительство уже приняло ряд решений. Это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов - правительство сделал налоговый маневр, и цены в итоге поднялись. Чтобы компенсировать выпадающие доходы, компании и подняли цены.
В итоге власти решили снизить акциз на топливо с 1 июня, решили отменить план по повышению повышения цен по акциз с 1 июля. Правительство и ФАС будут следить за ситуацией.
А вот и включение первого члена правительства - главы Минэнерго Александра Новака. Он подтвердил, что проблема есть, но принятые меры привели к тому, что цены с конца мая больше не растут. Есть договоренность с нефтекомпаниями о замораживании цен. Министр анонсирует законопроект об экспортной пошлине. "Это скорее не стимул, а угроза нефтяным компаниям", - отметил Путин.
Вице-премьер Дмитрий Козак тоже поучаствовал в эфире, именно ему переадресуют предложения и вопросы по ценам на топливо, отправленные на "Прямую линию". Правительство и нефтекомпании договорились ежедневно мониторить цены на АЗС, кабмин также хочет на экстренный случай допустить возможность уравнивания экспортной пошлины на нефть и светлые нефтепродукты.
А еще Путину показали мем с ним самим, ценами на топливо и автомобилем Lada Kalina.
Путину показали еще и мем про бензин с его участием #прямаялиния pic.twitter.com/M4b5SY2HT4— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) 7 июня 2018 г.
Переходим к теме налогов. Людей волнует, изменится ли налоговая ставка, что будет с налогом с продаж.
Путин подтвердил, что один из источников средств для выполнения новых задач - этих 8 трлн рублей - некоторая настройка налоговой системы. Многие предлагают изменить НДФЛ, ввести дифференцированную налоговую ставку, признал он. Но когда-то у нас уже была такая ставка. Привела она к тому, что люди стали скрывать свои доходы и получать зарплату в конвертах. Поэтому такая идея признана неэффективной.
И налог с оборота у нас уже был, напомнил Путин. Это серьезная нагрузка на граждан. И в конечном итоге это ведет к росту инфляции и увеличению бедности. А цель правительства - это как раз уменьшение бедности в два раза. Так что и налог с продаж признали нецелесообразным. Поэтому маневры в налоговой и фискальной деятельности должны приводить к тому, чтобы бедность сокращалась. Чтобы можно было оказывать помощь именно тем, кому она больше всего нужна, чтобы была адресность.
В правительстве есть и другие предложение, и решения будут приняты, но президент призвал не забегать вперед. Что касается шкалы НДФЛ, то она сохранится, налог с продаж вводить не будут.
Третий вопрос коснулся выполнения "майского указа": есть ли у правительства реальные инструменты, чтобы добиться поставленных глобальных целей?
Путин отметил необходимость перейти к программному принципу работы правительства, персонифицировать ответственность и обеспечить финансирование. По его словам, для выполнения "майского указа" потребуются дополнительные 8 трлн рублей, которые предполагается получить за счет роста экономики, более эффективного использования имеющихся ресурсов, настройки макроэкономических планов и налоговой политики. Общий бюджет на выполнение "майских указов" - 25 трлн рублей.
Второй вопрос про новое правительство, которое во многом не изменило свой состав. Способно ли оно на прорыв?
Путин говорит, что не сомневался, что по этому поводу будут дискуссии. По его словам, это правительство полтора года готовило план развития, по которому мы сейчас движемся, так что если бы кабмин обновился, мы потеряли бы минимум два года, пока новые люди вникали бы в суть вопросов. Путин считает, что надо было оставить тех, что готовил имеющиеся решения, чтобы таким образом персонифицировать ответственность. Президент считает, что состав правительства у нас сейчас оптимальный.
Начинаем с вопроса о том, какая сейчас полоса - черная или белая - в России. Год назад президент сказал, что серая. А сейчас?
По мнению Путина, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета, хотя чисто белого или черного в природе не бывает. Но в целом мы движемся в верном направлении.
Пока рост экономики скромный -1,5% за год - но это рост. Растет промышленность и сельское хозяйство, растет экспорт продукции и золотовалютные резервы ЦБ. Кроме того, в стране исторические минимумы по инфляции - 4,4% за год.
Есть позитивные сдвиги не только в экономике, но и, к примеру, в демографии: растет продолжительность жизни.
Вышли на устойчивый рост доходов населения (+3,8% рост реальных доходов), напоминает Путин. Рост доходов, подчеркнул президент, ощущают на себе не все, но статистика показывает, что они растут (например, рост зарплат около 9,6%).
Проблем достаточно, заявил Путин, но мы движемся в "белую сторону".
Итак, Владимир Путин уже в студии в Гостином дворе, "прямая линия" начнется в ближайшие минуты. Министры, губернаторы и главы крупных госкорпораций действительно будут на прямой видеосвязи и уже ждут.
Ожидается, что помимо традиционных проблемных тем, в этом году будут обсуждаться и специфические вопросы этого года, например, рост цен на бензин. Кроме того, организаторы хотят обсуждения не только жалоб, но и чего-то хорошего - будущего России.
Федеральные каналы отводят на эфир три часа, о чем свидетельствует телепрограмма, но продолжительность общения президента с гражданами по-прежнему остается интригой. В прошлом году она продлилась 3 часа 40 минут, а абсолютный рекорд Путин поставил в 2013 году, когда общался с гражданами 4 часа 47 минут, в течение которых успел ответить на 85 вопросов.
В этот раз в студии в Гостином дворе не ожидается политиков, общественных деятелей и других известных персон, чтобы у простых граждан по всей стране было больше шансов получить ответ на свой вопрос.
В этот раз жалобы граждан на проблемы в регионах буду доводиться до властей на местах еще быстрее. Как сообщал "Интерфаксу" источник, президент намерен "связываться с губернаторами и членами правительства по актуальным вопросам, поступающим от граждан, оперативно давать поручения".
Губернаторы и министры во время "прямой линии" Путина будут на рабочих местах https://t.co/0cEECmXQMe— Интерфакс (@interfax_news) 6 июня 2018 г.
Менее получаса остается до начала "прямой линии" с Владимиром Путиным. Количество обращений граждан приближается к двум миллионам. Принимать вопросы будут в течение всего времени общения президента и до конца телеэфира.