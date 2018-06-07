"Прямая линия" с Путиным. Онлайн

14:16

Далее вопросы о пенсиях, в том числе от зрителя из Курса, которого волнует повышение пенсионного возраста. Как быть, учитывая, что пожилым людям практически невозможно найти работу.

Путин согласен, что так называемые "работающие пенсионеры" задействованы на низкооплачиваемых должностях - например, нянечки в детских садах и т.п. И проблема занятости в этой возрастной группе властям известна.

Президент заявил, что крайне осторожно относится к идее повышения пенсионного возраста. Перед кабмином стоит задача повышения доходов пенсионеров и уменьшение числа людей, которые живут за чертой бедности. Что предложит правительство? Узнаем в ближайшее время. Когда это произойдет, тогда и будем обсуждать.

Но главная задача - это именно повышение уровня благосостояния пенсионеров.