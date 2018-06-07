Банк "Открытие", QIWI и "Точка" создадут СП для обслуживания малого и среднего бизнеса

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банк "Открытие", группа QIWI и проект "Точка" подписали соглашение о создании совместного предприятия АО "Точка", говорится в пресс-релизе "Открытия".

"Совместное предприятие будет развивать "Точку" - цифровой банковский сервис для предприятий малого и среднего бизнеса - в формате мультибанковской платформы и выступать технологическим партнером для банков-участников", - отмечается в пресс-релизе.

В нем также говорится, что доля "Открытия" в АО "Точка" составит 50% плюс 1 акция, доля QIWI - 40% минус 1 акция, еще 10% и 1 акция будут принадлежать менеджменту "Точки". В финансовом результате СП "Открытие" и QIWI будут участвовать в пропорции 45% и 45%, а 10% будет принадлежать менеджменту "Точки".

"В рамках сделки "Открытие" и QIWI внесут в капитал совместного предприятия активы, принадлежащие каждой из сторон, включая торговые марки, программное обеспечение, оборудование "Точки", а также дополнительное финансирование", - сообщает "Открытие".

Новое предприятие в должности генерального директора возглавит Борис Дьяконов, возглавлявший "Точку".

Как сообщалось ранее, QIWI в августе 2017 года провела несколько сделок по приобретению у банка "Открытие" брендов, программного и аппаратного обеспечения банка "Точка" и Рокет-банка, перечислила за них 700 млн рублей. Стороны заключили операционные соглашения по этим активам. В конце августа 2017 года было принято решение о санации банка "Открытие", он перешел под контроль ЦБ РФ. Регулятор, изучив детали сделок с QIWI, рекомендовал двум сторонам договариваться самостоятельно.