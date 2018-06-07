В Севастополе приняли закон о списании долгов по взятым в украинских банках кредитам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Депутаты законодательного собрания Севастополя приняли сразу в двух чтениях закон о списании долгов по кредитам, взятым жителями города в банках Украины, прекративших работу на полуострове после его вхождения в состав России.

Как сообщила пресс-служба севастопольского парламента, документ утвержден на внеочередном заседании Заксобрания в четверг.

"Данный законопроект снимает основное препятствие: жители получают возможность обращаться в Фонд защиты вкладчиков с заявлением о списании задолженности при отсутствии требований третьего лица. Также дополняется норма, возлагающая на заемщика ответственность за достоверность и полноту представляемых в фонд сведений, и уточняется порядок подписания и вступления в силу решения о реструктуризации суммы долга", - говорится в пресс-релизе.

Проект закона разработало правительство Севастополя.

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года.