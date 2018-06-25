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Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империю

Соответствующий законопроект, разработанный спикером Совфеда, а также группой сенаторов и депутатов, уже внесен в ГД

Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империю
Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и групп сенаторов и депутатов Госдумы внесла на рассмотрение Госдумы законопроект с предложением сделать 19 апреля памятной датой - Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год), сообщает официальный сайт нижней палаты российского парламента.

"Законопроектом устанавливается новая памятная дата России - 19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В её названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие 19 (8) апреля 1783 года Крыма под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России; в июне 1783 года в Карасу-базаре (ныне город Белогорск), князь Григорий Потемкин-Таврический принял присягу татарской знати и представителей всех слоев крымского населения на верность Российской империи, что нашло отражение в присяжных листах, говорится в записке.

В соответствии с манифестом всем жителям, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений, говорится в обосновании идеи законопроекта.

В феврале 1784 года турецкое государство соответствующим актом признало главенство России над принятыми в ее состав территориями, отмечают авторы.

Авторы также указывают на незаконность передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году, что противоречило конституции РСФСР и конституции СССР. Также не учитывалось, что Севастополь с 1948 года являлся городом республиканского подчинения и не мог быть передан в состав УССР вместе с Крымской областью, таким образом город Севастополь оставался под юрисдикцией РСФСР, отмечают авторы.

В советский и украинский периоды Крыма о значении манифеста Екатерины II умалчивалось. С 1996 года в Крыму стали проходить массовые праздничные мероприятия в память об историческом манифесте, что вызывало жесткое противодействие украинских властей и украинских националистических организаций, отмечают авторы.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве Автономной республики. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором свыше 90% избирателей проголосовали за присоединение полуострова к России. Через несколько дней после этого воссоединение Крыма с РФ было оформлено юридически. Киев и Запад назвали это аннексией Крыма у Украины, против РФ были введены так называемые "крымские" санкции.

Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Крым отмечает годовщину воссоединения с Россией

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Теги: Крым, Валентина Матвиенко, Совфед, Госдума
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