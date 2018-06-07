В России "Убийство" Аркадия Бабченко

Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко

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Президент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИ

Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Любые инсценировки контрпродуктивны, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

"Любая инсценировка, она всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была мотивирована, тем более, если это выносится на международную арену. И вы знаете, как отреагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью", - заявил глава государства журналистам в Москве по окончании "прямой линии". По его словам, "все осудили эти действия украинских властей как провокацию".

"Я надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет. Но все мы должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов, журналистской деятельности, освободить журналистов от того, чтобы они чувствовали на себе какое бы то ни было давление, и обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией", - подчеркнул Путин.

Президент РФ также сообщил, что ему не известно о каком-либо "расстрельном списке" журналистов, о котором ранее сообщили в Службе безопасности Украины.

"Об этом списке мне ничего не известно. Я узнал об этом, наверное, также как и вы, из средств массовой информации", - сказал Путин журналистам в Москве по окончании "прямой линии".

"Убийство" Бабченко

Информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая, однако уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист жив, а это "убийство" было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на него.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве в среду, 30 мая, организатора "преступления" против Бабченко - им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман. Утверждалось, что всего организатор преступления готовил устранение 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб.

"Расстрельный" список журналистов

5 июня интернет-издание "Страна.UA" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которые якобы могли быть потенциальными жертвами российских спецслужб, наряду с Бабченко. Позднее в СБУ подтвердили, что в списке фигурируют те же фамилии, что и в списке, изъятом в результате спецоперации, сообщал канал "Би-би-си".

В списке фигурируют, в частности, руководитель "Украинской правды" Алена Притула, генеральный директор телеканала ATR Айдер Муждабаев, руководитель проекта "Радио Крым. Реалии" Владимир Притула, главный редактор издания ZN.UA Юлия Мостовая и ее первый заместитель Сергей Рахманин, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, генеральный продюсер ООО "Медиа Группа Украина" Алексей Мустафин, главный редактор одесского портала "Думская" Олег Константинов.

Также в списке - журналисты и телеведущие Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Роман Скрыпин, Роман Чайка, Татьяна Даниленко, Павел Казарин, писатели Юрий Андрухович, Юрий Винничук, Александр Володарский, Лариса Ницой, Отар Довженко, Ян Валетов, журналисты и общественные деятели Денис Казанский, Осман Пашаев, Дмитрий Резниченко, Карл Волох, историки и публицисты Даниил Яневский и Андрей Плахонин.

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Теги: Владимир Путин, Аркадий Бабченко
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