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Украинская полиция взяла под охрану часть фигурантов "списка Бабченко"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Национальная полиция Украины взяла под охрану семь человек из "списка 47", который Служба безопасности Украины получила в результате спецоперации с имитацией убийства журналиста Аркадия Бабченко, пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

"Во исполнение семи постановлений следователей СБУ, которые официально поступили в Нацполицию, Национальная полиция осуществляет физическую охрану семи человек, в отношении которых могут планироваться террористические акты", - приводятся слова Тракало.

Пресс-секретарь Нацполиции не исключил, что перечень лиц, которым предоставлена охрана, может расшириться.

Тем временем генпрокурор Украины Юрий Луценко напомнил, что СБУ начала уголовное производство из-за утечки в СМИ информации по данному списку. "Я не буду комментировать ни сам список, ни меры безопасности, которые были применены после соответствующий ходатайств фигурантов этого списка, считаю недопустимыми делать это в публичной плоскости", - отметил генпрокурор.

Вместе с тем Луценко заявил, что благодаря проведенной спецоперации с имитацией убийства Бабченко следствию удалось получить больше информации о заказчике этих преступлений.

Как сообщается, в начале июня на сайте интернет-издания "Страна.ua" был опубликован список из 47 фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины, в нем были как украинцы, так и граждане других стран. 5 июня СБУ открыла уголовное производство по ч.1 ст.387 Уголовного кодекса Украины (Разглашение данных досудебного следствия или дознания) из-за публикации.

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Теги: СБУ, Украина, Аркадий Бабченко
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