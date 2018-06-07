Суд в Москве продлил арест предполагаемому организатору ячейки "Аум Синрикё"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг продлил на три месяца срок ареста Михаилу Устьянцеву, обвиняемому в организации ячейки террористической секты "Аум Синрикё" (запрещена на территории России).

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении Устьянцева меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Устьянцеву предъявлено обвинение в создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ).

В ходе заседания адвокат Екатерина Писаревская, предоставленный обвиняемому по назначению, просила отпустить Устьянцева под домашний арест. По ее словам, Устьянцев никогда не скрывался, проживал в Подмосковье, вину не признает, но от дачи показаний следствию не отказывается.

Сам обвиняемый заявил, что "никогда ничем плохим не занимался и не собирается".

В свою очередь следователь по делу уточнила в суде, что другие фигуранты дела в настоящее время скрываются от следствия.

Устьянцев был задержан по возбужденному в 2015 году уголовному делу в отношении неустановленных лиц, создавших не позднее 2011 года на территории Москвы и Санкт-Петербурга объединение последователей "Аум Синрикё" в форме религиозной группы, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами.

По данным СКР, в период с 2012 по 2014 годы группа "Аум Синрикё" осуществляла свою деятельность с помощью интернета и собирала пожертвования на встречах участников секты.

"Аум Синрикё" - неорелигиозная синкретическая террористическая тоталитарная деструктивная секта, основанная Секо Асахарой. Всемирную известность "Аум Сенрикё" получила после террористического акта в метро Токио 20 марта 1995 года. Тогда в ходе пяти скоординированных атак террористы распылили отравляющий газ зарин. В результате погибли 13 человек, пострадали около шести тысяч. 12 членов секты, включая Асахару, были позднее приговорены к смертной казни. Всего обвинения по этому делу были предъявлены 189 представителям "Аум Сенрикё".

Организация включена в Сводный список террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия.