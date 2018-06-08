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Начальники генштабов России и США в пятницу встретятся в Хельсинки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Обстановка в кризисных регионах мира, шаги по снятию напряженности будут обсуждаться в пятницу в Хельсинки на встрече начальника Генштаба России Валерия Герасимова с главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом, сообщили в министерстве обороны РФ.

Предыдущая встреча Герасимова и Данфорда состоялась 16 февраля 2017 года в Баку. После этого 7 марта 2017 года в Анталье прошли трехсторонние переговоры начальников генштабов РФ, США и Турции.

Что могут обсудить

Герасимов и Данфорд, вероятно, обсудят Сирию и предотвращение военных инцидентов, сообщил "Интерфаксу" глава центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, академик Алексей Арбатов.

"Что делать для того, чтобы прекратить боевые действия и избежать инцидентов между российскими и американскими вооруженными силами. Может быть, расширить зоны безопасности, может быть, начать какое-то реальное военное сотрудничество через координацию военных действий, чтобы добить ИГИЛ, ан-Нусру (запрещенные в РФ организации), еще оставшиеся там террористические группировки", - сказал Арбатов.

"Очень важно сейчас возобновить переговоры по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, прежде всего, применительно к акваториям Балтийского и Черного морей. Были такие соглашения у нас в прошлом, сейчас о них забыли, надо их обновить и строго соблюдать, потому что пора нам, наконец, отходить от грани вооруженного конфликта", - сказал Арбатов.

Диалог по Сирии

Военные России и США постоянно контактируют по ситуации в Сирии, заявил ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"На уровне начальников генеральных штабов идет активное, регулярное взаимодействие между начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии Герасимовым и начальником комитета начальников штабов Данфордом", - сказал А.Фомин в марте в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Пример взаимодействия - из существующих ныне зон деэскалации первую зону в прошлом году, в июле, мы создали благодаря взаимодействию "на троих". Я имею в виду - Соединенные Штаты Америки, Иорданию (и РФ)",- заявил тогда Фомин.

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Теги: Валерий Герасимов, Джозеф Данфорд
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